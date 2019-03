Fasching beim Seniorentreff

Am Montag, 4. März, ab 14 Uhr wird bei den evangelischen Senioren geschunkelt, gesungen und gelacht. DJ Matthias Prietz führt mit Musik, Gesang und Unterhaltung durch den Nachmittag. Einladung ergeht an alle interessierten Senioren. Hella Holzinger und ihr Team laden hierzu in den Gemeindesaal der Christuskirche, Martinetstraße 15, ein. red