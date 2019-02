Der Start für die öffentlichen Veranstaltungen der 14. Spielewochen im Jugend- und Kulturzentrum der Stadt Bad Kissingen beginnt närrisch. Neben mehr als 1000 Brett- und Kartenspielen, die man ausprobieren kann, bietet das Referat für Jugend, Familie und Soziales auch ein vielseitiges Rahmenprogramm. Am Rosenmontag, 4. März, und am Faschingsdienstag, 5. März, dreht sich alles um Fasching! Von Kinderschminken über Faschingsspiele bis hin zu Faschingsbastelangeboten stehen bunte Aktionen für Kinder und Erwachsene auf dem Programm. Als Highlight der ersten beiden Tage bietet die Stadtjugendarbeit zudem am Montag ein FIFA-Playstation-Turnier und am Dienstag ein Tichu- und ein Bingo-Turnier an. Die SpieleWochen finden vom 4. bis 9. März ab 13 Uhr im Jugend- und Kulturzentrum der Stadt Bad Kissingen statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, alle Altersstufen können mitspielen. Weitere Informationen sowie das gesamte Programm zu den 14. Spielewochen können unter www.badkissingen.de abgerufen werden. Das Programm liegt in gedruckter Form im Rathaus aus. sek