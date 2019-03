Am morgigen Sonntag, 31. März, lädt um 10.30 Uhr die evangelische Kirchengemeinde Burgkunstadt zu einem Farbwechsel-Gottesdienst in der Christuskirche ein. Unter dem Motto "Lass dir an meiner Gnade genügen" werden die Gottesdienstbesucher eingeladen, darüber nachzudenken, aus welchen Kraftquellen Christen für ihren Alltag schöpfen können. Ein humorvolles Anspiel und die Band "Preiszeit" werden die Ausgestaltung des Gottesdienstes übernehmen, in dem auch zwei Kinder getauft werden. Die Jugendreferentin der Christuskirche, Sarah Kreul, wird in diesem Gottesdienst aus ihrem Wirkungsfeld in der Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde verabschiedet werden. Nach dem Gottesdienst ist beim gemeinsamen Mittagessen im Gemeindehaus Gelegenheit, über das Erlebte zu sprechen und fröhliche Gemeinschaft zu haben. Der Bastelkreis der Gemeinde bietet außerdem österliche Basteleien zum Kauf an. Außerdem findet nach dem Gottesdienst (gegen 11.45 Uhr) die Anmeldung der neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden im Jugendcafé der Christuskirche statt. Einen besonderen Akzent wird am Nachmittag der ökumenische Kreuzweg setzen, der um 15 Uhr in der Katholischen Pfarrkirche beginnt. Über den Marktplatz, Rathaus, Vogtei, Burgweg, Regens-Wagner-Garten, Gutshof und Begegnungscafé beim evangelischen Gemeindehaus wird der Weg gehen, an dem die Stationen des Leidensweges Christi gewürdigt werden. Der Abschluss wird in der Christuskirche sein. red