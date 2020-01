Farbwechsel- Gottesdienst am Abend

Am morgigen Sonntag, 19. Januar, um 18 Uhr veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde Christuskirche Burgkunstadt erstmals einen abendlichen Farbwechsel-Gottesdienst in der Christuskirche. Mit diesem Gottesdienst wird eine Reihe von Abendgottesdiensten eröffnet, die der Kirchenvorstand aufgrund von Anregungen aus der Kirchengemeinde beschlossen hat. Unter dem Thema: "Einfach himmelwärts - durch Gottes Barmherzigkeit" werden die Gottesdienstbesucher eingeladen, zu entdecken, wie sich die Liebe Gottes im Alltag und menschlichen Miteinander auswirken kann. Ein Anspiel und die Ansprache von Prädikantin Veronika Flierl werden dazu Impulse geben. Den abendlichen Gottesdienst wird Susi Schliefer an der Querflöte musikalisch bereichern. Im Anschluss an den Farbwechsel-Gottesdienst sind alle Gottesdienstbesucher eingeladen, bei einer Brotzeit im Gemeindehaus in fröhlicher Gemeinschaft das Erlebte nachklingen zu lassen. Am Sonntagvormittag (19. Januar) wird kein Gottesdienst in der Christuskirche gehalten. red