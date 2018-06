Farbwechsel am Sonntag

red



Morgen lädt um 10.30 Uhr die evangelische Kirchengemeinde Burgkunstadt wieder zu einem Farbwechselgottesdienst in die Christuskirche ein. Unter dem Motto "Befreit durch Gottes Gnade: Schöpfung - für Geld nicht zu haben!” wird das Farbwechsel-Team in einem humorvollen Anspiel darstellen, wie schwer es ist, achtsam mit der Schöpfung umzugehen. Der Gottesdienst will ermutigen, kleine Schritte zu tun in Richtung "Bewahrung der Schöpfung”. Die Gitarrengruppe unter Leitung von Annette Boxdörfer wird den Gottesdienst musikalisch ausgestalten. Anschließend sind alle Besucher eingeladen, beim Essen auf dem Kirchplatz über das Erlebte nachzudenken. Gäste sind willkommen. Bei schlechtem Wetter findet das Essen im Gemeindehaus statt.