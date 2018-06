Farbige Fantasien in der Fachklinik

red



Der Maler, Zeichner und Grafiker Gerhard Friedrich Merkel zeigt seine Arbeiten in der Fachklinik in Herzogenaurach vom 5. Juli bis 25. August. Das teilt die Fachklinik mit. Die Vernissage findet am Donnerstag, 5. Juli, um 19 Uhr statt. Man betritt den Galeriebereich der Fachklinik im ersten Stock und wird von Bildern unterschiedlicher Sujets empfangen, mit mythologisch deutbaren Figuren und Schönheiten griechischer Klassik: ausgewogen und durchkomponiert. Stimmungsvolle und gefühlsbetonte Gestaltung spiegeln sich in den Arbeiten Merkels wider, schreiben die Organisatoren der Ausstellung. In farbigen Fantasien lässt er keinen Farbenrausch aus. Lyrismus und Linienzauber zwischen Pointillismus-Flächen, filigran und luftig in unbekümmerter Schwerelosigkeit. Dies sind Attribute seiner Arbeitsweise: überwiegend Trockenmalerei, ausgeführt mit Farbstiften unterschiedlicher Härtegrade, welche für Farbschichtungen besonders wichtig sind. Handwerkliche Disziplin und produktive Kreativität sind Voraussetzung für seine Arbeiten.Die ersten öffentlichen Gehversuche, sich künstlerisch einem Publikum zu stellen, begannen für Merkel mit einer gemeinsamen Ausstellung mit Andreas Sturm 1975 (Ausbruch I) und setzten sich 1980 mit Wandmalereien für Diskotheken fort. 1988 folgte die Eröffnung der Kunsthandlung "Pegasus" mit internationaler Druckgrafik, Ausstellungen und eigenen Werken, die Merkel sechs Jahre lang führte.