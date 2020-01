Farbenfrohe Kunst und weibliche Formen

Unter dem Titel "Farbklang der Weiblichkeit" stellen Bernhard Belzer und Reinhard Grimmer vom 10. bis 26. Januar im Herzogenauracher Kunstraum in der Langenzenner Straße 1 ihre Werke aus.

Wie es in der Einladung des Kunst- und Kulturvereins Herzogenaurach heißt, hat Belzer früher in seinem Beruf als Kunstschmied versucht, die Welt zu verschönern. Jetzt versucht er als Kunstmaler, seine Gedanken und Gefühlswelten sichtbar zu machen. Für die Ausstellung hat er sich eines "ewigen Themas" in der Malerei angenommen: "Die Frau im Fokus der Kunst - von der Hexe bis zur Heiligen".

Reinhard Grimmer will mit dem Selbstbau und der Bemalung von Instrumenten den engen Zusammenhang zwischen Tönen und Farben aufzeigen. Eigentlich aus dem Grafikbereich kommend, habe er sich künstlerisch allmählich zu verstärkter Farbigkeit hin entwickelt. Die Instrumente, die er bemalt hat und zeigt, können während der Ausstellung angespielt werden.

Die Vernissage findet am Freitag, 10. Januar, um 19 Uhr statt. Danach ist bis einschließlich Sonntag, 26. Januar, freitags von 18 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. red