Farben und Licht

Der Kreis "Gemeinde am Nachmittag" der evangelischen Kirchengemeinde trifft sich am Donnerstag, 28. Februar, um 15 Uhr in der Malschule von Gabriele Graßmuck, Hildburghäuser Straße 13. Graßmuck wird in ihrem Atelier den Teilnehmern die Kunst der Farben und des Lichts näherbringen. Um besser planen zu können, bittet das Pfarramt um telefonische Anmeldung bis zum 27. Februar unter der Rufnummer 09564/1274. Gäste sind willkommen. red