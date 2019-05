Vielfältig ist das Spektrum der Veranstaltungen und Angebote, die auf dem Programm des Umweltbildungszentrums (Ubiz) in Oberschleichach stehen. In allen Fällen ist eine Anmeldung nötig (unter: www.ubiz.de oder www.vhs-hassberge.de sowie unter Telefon 09529/92220). 1. Naturkünstler unterwegs: Malen mit Farben der Natur, kleine Kunstwerke zaubern und nebenbei die Natur spielerisch erkunden können Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren am Donnerstag, 13. Juni, von 14 bis 18 Uhr mit Katja Winter. Los geht es am Bolzplatz in Zeil (Richtung Krum).

2. Dem Feuersalamander auf der Spur: Wer diesen heimlichen Bewohner des Steigerwalds einmal hautnah erleben will, ist am Samstag, 15. Juni, bei der Wanderung im Rahmen der BayernTourNatur mit Sebastian Vogel von 14 bis 15.30 Uhr richtig. Treffpunkt ist am Wotansbornparkplatz zwischen Fabrikschleichach und Hundelshausen. red