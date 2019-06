Coburg 06.06.2019

Farbberatung "Ladies special"

Welche Farben, Schmuck und Accessoires für welchen Typ am besten passen, erfährt frau bei einem VHS-Kurs am Samstag, 22. Juni, von 14.30 bis 17 Uhr in den Räumlichkeiten von Jasmin Franz, Ketschengass...