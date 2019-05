Das Eröffnungskonzert "Fantastische Klangwelten" des Igensdorfer Kultursommers am Samstag, 4. Mai, um 19.30 Uhr in der Aula der Grundschule verspricht ein besonderes Hörerlebnis, wenn Radoslaw Szarek die Hörer mit dem warmen Ton seines Marimbaphones durch Werke aus Romantik und moderner Unterhaltungsmusik (zum Beispiel Piazollas "Libertango", Rosauros "Valencia" oder Debussys "Dr. Gradus ad Parnassum") führt. Karten (acht Euro, ermäßigt sechs Euro) im Vorverkauf: Rathaus und "B2-Laden" Igensdorf, Bistro "Klein und Fein" in Neunkirchen am Brand sowie im Buch- und Mediencenter Endreß Eschenau und an der Abendkasse (neun/sieben Euro). red