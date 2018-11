Fantastische Fotos aus aller Welt

Nach dem großen Zuspruch im vergangenen Jahr warten die Mitglieder des Lichtenfelser Fotoclubs am Donnerstag, 29. November, um 19.30 Uhr in der ehemaligen Synagoge Lichtenfels wieder mit einer kurzweiligen Präsentation ihrer Fotos auf. Die Zuschauer können sich von den Schönheiten der Natur verzaubern lassen oder in unbekannte Betrachtungswinkel von bekannten Städten eintauchen. In kurzen Multivisionsshows präsentiert der Fotoclub faszinierende Aufnahmen (im Bild Norwegen). Der Eintritt ist frei. Foto: p