Fantastische Eindrücke

Der Kulmbacher Oldtimer-Stammtisch hatte zu einer besonderen Busreise nach England eingeladen. Interessierte aus der Bierstadt, aus allen fränkischen Regionen sowie sogar aus Stuttgart und München ließen sich nicht zweimal bitten. Schnell waren die über 40 Teilnehmerplätze vergeben.

Die Nachtfähre brachte die Reisegruppe nach Hull. Danach stand eine Stadtführung in York auf dem Programm. York war bereits in der Römerzeit ein bedeutendes Zentrum, die Innenstadt zeugt noch von diesen glanzvollen Zeiten.

Der nächste Tag bescherte den Oldtimerfreunden den ersten Höhepunkt: die Werksbesichtigung bei Morgan in Malvern Link. Bei einer Führung konnte man die Entstehung der legendären Roadster hautnah erleben, jeder Produktionsschritt konnte genau verfolgt werden.

Glänzende Augen

Nach so viel Technik konnten sich die glänzenden Augen entspannen bei einem Besuch des Hidcote Manor Gardens. Die große, wunderschöne Parkanlage diente als Vorlage für viele englische Gärten.

Tags darauf führte der Weg Richtung Goodwood durch die Cotswolds zum pittoresken Örtchen Bourton on the Water. Ein kleines Automuseum verdeutlichte, was Engländer unter Sammlung verstehen: ein chaotisches, aber liebevoll gepflegtes Sammelsurium von Fahrzeugen, Spielzeug und Haushaltsgegenständen. Die Zeit war leider viel zu kurz, um auch den kleinen Ort noch zu erkunden.

Am nächsten Tag war es dann soweit: Der zweite Höhepunkt wartete auf die Gruppe: das Goodwood-Revival in Chichester, Europas größtes Oldtimertreffen. Hier schlugen die Herzen der Liebhaber automobiler Kostbarkeiten höher. Allein auf dem Parkplatz standen über 3000 Oldtimer. Die Besucher konnen bei Rennen zuschauen und viele Stände bestaunen. Es war schwer zu entscheiden, wohin man zuerst schauen sollte.

Erschöpft, aber voller fantastischer Eindrücke ging es zurück ins Hotel. Am nächsten Morgen hieß es Abschied nehmen von der Insel. Nach einem Übernachtungsstopp in Brüssel kam die Gruppe wohlbehalten in Franken an.

Bei der Verabschiedung wurde Walter Schaller vom Oldtimer-Stammtisch Kulmbach mehrmals gebeten, eine solche Tour noch einmal zu planen. red