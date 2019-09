Fantasie und Glaube

Aus Anlass des Kulturfestivals "hin&herzo" feiert die evangelische Kirchengemeinde Herzogenaurach am Sonntag, 29. September, um 9.30 Uhr einen Gottesdienst in der evangelischen Kirche mit dem Thema "Fantasie braucht Glauben". Dass Glaube Fantasie braucht, wird auch von Kritikern der Kirche nicht bestritten. Wie aber ist es mit der Fantasie? Braucht sie den Glauben? Zu seiner Predigt am Sonntag hat Pfarrer Oliver Schürrle Fantasie und Glauben eingeladen und wird mit ihnen gemeinsam über ihr Verhältnis zueinander sprechen. red