"Fantasie endet nie" in Sylbach

"Fantasie endet nie." Unter diesem Motto waren am Samstag die Narren in Sylbach los. Im ausverkauften Dorfgemeinschaftshaus wurde dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm bei der Büttensitzung des SV Sylbach geboten. Die vielen Sketche und Tänze, die Jürgen Heinl und sein Sohn Lukas anmoderierten, begeisterten die Zuschauer.

Sparmaßnahmen im Altersheim wurden humorvoll veranschaulicht, indem jeder Bewohner denselben Waschlappen benutzen musste und auch gleich die Zahnpasta von der Pflegekraft direkt in den Mund bekam.

Als lebender Shaker präsentierte sich Christina Heinl, die mit Angelika Adamowski und Tina Fields auf der Bühne stand. Mit Wodka, Kaffee und weiteren Zutaten in ihrem Mund wurde sie kräftig durchgeschüttelt.

Zu einer nicht ganz ernstzunehmenden Talkrunde holte Jürgen Heinl den Bürgermeister Günther Werner und den Dritten Bürgermeister Stephan Schneider auf die Bühne. Aufs Glatteis führte der Moderator die beiden Bürgermeisterkandidaten mit der Frage, wann in Haßfurt der letzte Faschingszug stattfand. Beide Lokalpolitiker dachten sofort an die 1960er Jahre, wobei Bürgermeister Werner sogar noch den damaligen Faschingsprinzen benennen konnte. Köstlich amüsiert hat sich dabei das Publikum, denn alle Antworten waren falsch. Der letzte Faschingszug in der Kreisstadt, zu der der Stadtteil Sylbach gehört, war erst am Faschingsfreitag, als die Sylbacher ihr erstes kleines Event nach rund 20 Jahren Pause erfolgreich auf die Beine stellten.

Der jüngste Nachwuchs, die Aerobic Kids, tanzten zum Lied "Achterbahn" und die "Aerobic Girls" mit "one Boy" bekamen ebenfalls kräftigen Beifall für ihren einstudierten Tanz in Fußballtrikots. Zu Hits der "Backstreetboys" standen die Herren des Männerballetts halbnackt auf der Bühne. "Oldies but Goodies" hieß es bei den Tanzmädels, die zu alten Hits tanzten.

Tränen in den Augen gab es bei Jürgen Heinl, den "Motor" des Sylbacher Faschings, den er schon seit 15 Jahren antreibt. Die Sylbacher feierten ihn: "Jürgen, du bist spitze" und "kein Fasching ohne Jürgen", hieß es.