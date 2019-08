Fanclub spendet 1000 Euro

Bei einem Fest feierte der FC Bayern-Fanclub Nepomuk die erste Etappe seines zehnjährigen Bestehens.

Nachdem das Oberfrankentreffen der Bayern-Fan-Clubs dem Verein in Altenkunstadt übertragen wurde, durften allen Bayern-Fans in der Kordigasthalle an diesem Fest teilhaben.

Spende für Bürgerstiftung

Die Mitglieder des Bayern-Fanclubs Nepomuk dachten auch diesmal an ihre Mitmenschen und überreichten aus dem Erlös dieses von ihm veranstalteten Festes an die Bürgerstiftung von Altenkunstadt, hier insbesondere an bedürftige Familien, eine Spende in Höhe von 1000 Euro.

Bei der Übergabe des Spendenschecks im Szenelokal "Nepomuk" durch den Vorsitzenden Marco Jakob bedankte sich Bürgermeister Robert Hümmer beim Bayern-Fanclub Nepomuk. dr