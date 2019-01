Fanclub "Spatzenfreunde" Oberfranken hat viel vor

Zur Jahreshauptversammlung des Fanclubs "Spatzenfreunde" Oberfranken konnte Vorsitzender Rainer Göllert 18 Mitglieder begrüßen.

Den Mitgliedern wurde die Rahmenterminplanung für das Jahr 2019 vorgestellt mit folgenden Veranstaltungen: Zur Fackelwanderung mit anschließender Einkehr im Grillhaus wird am Freitag, 15. Februar, um 18 Uhr eingeladen.

Die Monatstreffen finden am 21. Februar, 21. März, 18. April sowie am 17. Oktober, jeweils um 18.30 Uhr im Vereinslokal Göppner statt. Am Donnerstag, 28. Februar, ist der Besuch des Konzerts der "Spatzen" um 19.30 Uhr im Kongresszentrum Suhl geplant.

Konzertreisen

Die Schlussbesprechung für die Fahrt zum Openair 2019 ist am Donnerstag, 16. Mai, 18.30 Uhr vorgesehen. Die große Open-Air-Fahrt zu den Kastelruther Spatzen in Seis am Schlern startet am 7. Juni um 6 Uhr. Vorgesehen sind der Konzertbesuch am 8. Juni sowie eine Fahrt zum Gardasee am 9. Juni mit Besuch von Kufstein und Rückfahrtüber den Chiemsee .

Auf dieser Fahrt sind noch einige Plätze frei. Interessierte können sich bei Göllert unter Telefon 0172/7349869 noch anmelden.

Das Sommerfest wird heuer am 14. Juli ab 18 Uhr in Friedersdorf gehalten. Der Besuch des Kronacher Freischießens (Gampert-Stadel) steht am 12. August ab 18 Uhr auf dem Programm. Am 7. September (Start: 7 Uhr) ist ein Tagesausflug geplant.

Die nächstgrößere Fahrt ist der Besuch des 35. Kastelruther "Spatzenfests" in Kastelruth vom 11. bis 14. Oktober (Abfahrt am 11. Oktober ist um 6 Uhr). Am Samstag, 12. Oktober, stehen der Konzertbesuch an sowie viele Aktivitäten während des Aufenthalts dort. Diese Fahrt ist allerdings bereits ausgebucht.

Im November ist das achte Monatstreffen mit vorweihnachtlicher Feier geplant. red