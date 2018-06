Fanclub beschenkt Schule

red



Seit vielen Jahren stellt der Bayern-Fanclub Leuchsental den Erlös seines Leuchsenquellenfestes der Grundschule Leuchsental zur Verfügung. Der Reinerlös betrug in diesem Jahr 1048 Euro, der vom Fanclub aufgestockt wurde, so dass der Vorsitzende Wolfgang Bauernschmitt und sein Stellvertreter Hans Göhring 1100 Euro an die Rektorin Yvonne Kern übergeben konnten. Die Schulleiterin bedankte sich für die großzügige Spende, mit der neue Spiele, Lernmaterialien und Instrumente angeschafft werden sollen.