"Fan-Club ist einmalig"

Der Vorsitzende des SV Cottenau arbeitet als Sicherheitsbeamter bei der Deutschen Botschaft in Algier. Heiko Pittermann wurde aber in Abwesenheit bei der Hauptversammlung wiedergewählt, nachdem er sich dazu per Mail aus Algerien schriftlich bereiterklärt hatte.

Kritische Worte richtete zweiter Spielleiter Hans-Jürgen Neugebauer an die Seniorenspieler, die seiner Meinung nach mehr für den Klassenerhalt tun müssten: "Es ist eine Frechheit, was manche abliefern!"

Bürgermeister Hermann Anselstetter (SPD) bezeichnete den SV Cottenau dennoch als sympathischen Fußballclub im Oberland. Für den verhinderten Vorsitzenden Heiko Pittermann erstattete Michael Kollerer den Jahresbericht. Er stellte vor allem die gesellschaftlichen Veranstaltungen des Vereins heraus, die nur mit Hilfe von Waltraud Wunderlich und den "Mädels vom Fanclub" möglich sind.

Für das laufende Vereinsjahr gab Kollerer noch folgende Termine bekannt: 12. bis 14. Juli: Sportfest, 5. Oktober: Themenabend im Sportheim, 2. November: Herbst-Kerwa und am 21. Dezember die Weihnachtsfeier. Michael Kollerer würdigte die Unterstützung durch die Marktgemeinde: "Auf Bürgermeister Anselstetter ist immer Verlass."

Zur sportlichen Situation erwähnte Kollerer, dass ein besonderer Dank Spielertrainer Namik Simsek gebühre, der die erste Mannschaft in einer fast aussichtslosen Situation in der Winterpause übernommen und mit ihr doch noch den Klassenerhalt geschafft habe. Für den SV war der Klassenerhalt vor allem finanziell ein Vorteil, wie er feststellte: "Die Derbys sind wohl besser, als gegen irgendwelche Reserveteams zu spielen, die nur mit 15 Mann anreisen."

Mit Lena Großmann stellt der Verein wieder eine Schiedsrichterin. Kollerer weiter: "Außerdem sollen unsere Spieler einmal darüber nachdenken, was sie an unserem Fan-Club für eine Einmaligkeit in unserem Landkreis haben, die trotz der vielen Niederlagen weiter die Spiele besuchen und die Jungs tatkräftig anfeuern." Ebenso sei hier das Bekochen nach dem allwöchentlichen Training genannt - und zudem hat der kleine SV Cottenau mit Laura Pittermann eine gelernte Physiotherapeutin.

Spielleiter Thorsten Schlag ließ die vergangene Saison Revue passieren. "Die Trainingsbeteiligung lässt in diesem Jahr sehr zu wünschen übrig - wir sollten daran gemeinsam arbeiten." Stolz ist der Verein auch darauf, dass man noch eine eigene Reservemannschaft stellt. Thorsten Schlaf kündigte an, dass er künftig nicht mehr als Spielleiter und auch nicht als Spieler zur Verfügung stehe.

Kassier Michael Kollerer berichtete, dass der Verein im zurückliegenden Jahr gut gewirtschaftet habe. Dies bestätigte Gebhard Will als Kassenprüfer.

Bürgermeister Hermann Anselstetter sprach von tollen Bilanzen, die zeigten, dass der SV ein leuchtendes Beispiel für einen dörflichen Fußballclub sei. Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Heiko Pittermann, Zweiter Vorsitzender Mario Fischer, Kassier Michael Kollerer, Spielleiterin Birgit Großmann, Zweiter Spielleiter Hans-Jürgen Neugebauer, Schriftführerin Sandra Wunderlich. Beisitzer: André Kröger, Johannes Henninger, Hans-Jürgen Neugebauer, Thomas Sachs, Waltraud Wunderlich, Tobias Rothert, Stefan Gillig, Herbert Popp. Kassenprüfer: Gebhard Will, Ludwig Wunderlich. Werner Reißaus