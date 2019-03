"Famose" Musik in Haßfurt

Die beiden Musiker Conny Morath (Gesang) und Stephan Schmitt (Gitarre und Gesang, im Bild) sind seit 2009 mit ihrer Akustikband "Famos" unterwegs mit der Mission, Menschen mit ihrer eigenen und der "Musik ihrer Helden" glücklich zu machen. Für ihr neuestes Projekt "famos. feat. Thomas Koch" konnten sie den passionierten Gitarristen und Sänger Thomas Koch aus Würzburg gewinnen. Die drei Musiker treten am Samstag, 30. März, um 20 Uhr in der Rathaushalle in Haßfurt auf. Evergreens etwa von den Eagles oder Crosby, Stills and Nash stehen auf dem Programm. Die Karten gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt Haßfurt live, Telefon 09521/688228, dem Veranstalter des Konzerts. Foto: Markus Buberl