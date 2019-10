"Famos" in der Rathaushalle

Die Band "Famos" spielt "finest unplugged music" bei einem Konzert am Donnerstag, 31. Oktober, in Haßfurt. Beginn ist um 20 Uhr in der Rathaushalle. Die Karten gibt es beim Veranstalter, dem Kulturamt Haßfurt live, Telefonnummer 09521/688228. Seit 2009 ist die Akustikband um Sängerin Conny Morath, Gitarrist und Sänger Stephan Schmitt, Bassist Tommy Kraft und Percussionist Basti Landsleitner in Mainfranken und darüber hinaus unterwegs. Die vier Musiker freuen sich auf einen schönen Abend und finden, es sei an der Zeit, danke zu sagen für die ersten zehn Jahre "Famos." Die Gruppe spielt "die Musik ihrer Helden". Ihr Repertoire reicht von Blues und Soul über Pop und Chanson - und das eine oder andere selbstkomponierte Stück bereichert den Abend. Charmant und gut gelaunt spielen die Vier nur Stücke, die ihnen am Herzen liegen. Foto: Markus Buberl