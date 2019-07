Family-Fun: Mitmacher gesucht

Das Family-Fun-Festival zählt für Kinder und Familien zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender des Landkreises. In diesem Jahr gilt es, das 29. Family Fun Festival zu feiern, und zwar am Sonntag, 8. September, auf dem Mönchshof-Areal in der Hofer Straße. Jedes Jahr kommen zwischen 8000 und über 11 000 Besucher zu dieser Veranstaltung. Die ausgewogene und erfolgreiche Mischung aus ehrenamtlichem Engagement und professioneller Ergänzung ist einer der Garanten für die Attraktivität des Fests.

Viele Gruppierungen beteiligen sich bereits mit abwechslungsreichen Aktionen. Doch das Programm kann nicht "bunt" genug werden. Mit Vorführungen, Mitmachaktionen oder "aktiven" Informationsständen können sich noch weitere Vereine und Verbände an diesem einzigartigen Fest beteiligen. Nicht das passive Zuschauen, sondern das aktive Mittun soll im Mittelpunkt dieses Festivals stehen - egal, ob die Angebote kreativ, musisch, sportlich oder künstlerisch sind.

Vereine und Verbände, die mitmachen wollen, erhalten Informationen und können sich anmelden bei der Landkreis-Jugendarbeit/Kreisjugendring Kulmbach (09221/707-225 oder info@kjr-ku.de). red