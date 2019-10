Familienzentrum überzeugt die FU

Die Frauenunion (FU) Ebern besuchte am Feiertag in Heiligenstadt, einem 3700 Einwohner großen Städtchen in der Fränkischen Schweiz, das VdK-Oktoberfest. Bei dieser Gelegenheit besichtigten die Teilnehmerinnen das Familienzentrum mit 90 vollstationären Plätzen, sechs Tagespflege-Plätzen und 98 Wohnungen im betreuten Wohnen. Eine moderne Kirchenhalle, große Gruppen- und wohnlich gestaltete Speiseräume sowie die vielen Angebote für die Bewohner überzeugten die Besucher laut FU-Angaben davon, dass sich die Senioren bei den verschiedenen Pflegedienstleistungen sehr wohlfühlen können. Eine lange Warteliste bescheinigt, dass trotz der vielen Pflegeangebote weiterer Bedarf besteht, solche barrierefreien Einrichtungen auszubauen. "Nicht nur die Frauenunion Ebern wartet nun schon seit Monaten auf die Umsetzung der geplanten Maßnahmen der Diakonie gemeinsam mit der Stadt Ebern", so die FU Ebern. red