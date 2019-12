Familienweihnacht auf der Veste

Für Kinder und Eltern veranstaltet die Volkshochschule Coburg am Samstag, 21. Dezember, einen vorweihnachtlichen Nachmittag, der mit Erzählungen am Gebäcktisch im fürstlich-ehrwürdigen Kaminzimmer beginnt und in der Burgkapelle mit der Geschichte der "Heiligen Nacht" endet. Treffpunkt ist um 13.15 Uhr am Eingang im 2. Burghof der Veste Coburg. Anmeldung unter Telefon 09561/8825-0 oder online auf www.vhs-coburg.de . red