Die katholische Männergemeinschaft St. Georg Burk lädt ein zur Familienwanderung nach Wimmelbach zum Gasthaus "Hirschen". Start am Donnerstag, 3. Oktober, ist um 10.30 Uhr am unteren Röthenparkplatz. Die Rückkehr ist für 15 Uhr vorgesehen. Einladung ergeht an alle Mitglieder mit Angehörigen und Interessenten. red