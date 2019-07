Familienwanderung mit Picknick

Anlässlich seines zehnjährigen Bestehens lädt der Kulmbacher Kidstreff zur Familienwanderung ein. Diese findet am Samstag, 20. Juli, statt, beginnt um 10 Uhr an der Landeskirchlichen Gemeinschaft (Kidstreff) am Schwedensteg und führt zur Kneippanlage nach Ebersbach. Die Weglänge beträgt circa vier Kilometer und ist auch für Kinderwagen geeignet. Der Rückweg erfolgt mit einem Shuttleservice. An der Kneippanlage ist ein gemeinsames Picknick geplant. Für Getränke am Zielort ist gesorgt. Da an diesem Tag keine Aufsichtspflicht übernommen werden kann, können nur Kinder mitwandern, die von einem Erwachsenen begleitet werden. Anmeldungen sind bis Donnerstag, 18. Juli, unter der Rufnummer 0163/1620063 oder via E-Mail an kidstreff@lkg-kulmbach.de möglich. red