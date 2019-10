Familienwanderung durch Wald und Wiesen

Wenn die Tage kürzer werden und der Wind die bunten Blätter aus den Baumkronen bläst, beginnt die Zeit, in der es sich die meisten zu Hause gemütlich machen und lieber drinnen bleiben. Doch die Familienwanderung, die "Wilde Wurzeln - Wildnispädagogik" und der Familienstützpunkt in Ebermannstadt anbieten, lädt am Donnerstag, 31. Oktober, zu einem gemeinsamen Naturerlebnis ein. Zusammen wird auf abwechslungsreichen Pfaden durch Wald und Wiesen gewandert. Beginn ist um 14.30 Uhr, Treffpunkt das Hasenbergzentrum in der Feuersteinstraße 11 in Ebermannstadt. Anmeldungen bis Mittwoch, 23. Oktober, per E-Mail an familienstuetzpunkt@muetterzentrum-ebermannstadt.de oder unter 0151/56042210. red