Familienwanderung der "Lindenkids"

Am Mittwoch, 1. Mai, wandern die "Lindenkids" wieder den Küpser Rundweg ab. Bereits vor über 30 Jahren hat der Gartenbauverein den Rundweg rund um Oberküps ausgeschildert. Er führt vom "Florianstübla" über die Wassergasse zum "Weißen Lama". Von dort weiter über die "Kalte Elsen" zum Marienberg und weiter über das "Backöfala" zur "Küpser Linde". Dort gibt es Verpflegung und Getränke. Nach der Pause geht es weiter über die Wallanlage am Possenberg und Unterküps wieder zurück zum "Florianstübla". Es soll wieder eine Familienwanderung werden. Los geht es um 12.30 Uhr. Die Wanderung wird vier bis fünf Stunden in Anspruch nehmen. Am Dienstag, 30. April, wird wieder die Walpurgisnacht gefeiert. Die Veranstaltung findet auf dem Spielplatz in Oberküps statt. red