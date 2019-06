Unter dem Motto "Unterwegs sein - Beten - Singen - Gemeinschaft erleben" sind Familien der Pfarreiengemeinschaft Jesus - Quelle des Lebens Bad Kissingen (und darüber hinaus) zur ersten gemeinsamen Familienwallfahrt zum Terzenbrunn am Sonntag, 30. Juni, eingeladen. Die Wallfahrer treffen sich um 11 Uhr an der Pfarrkirche in Arnshausen. Impulse, Lieder und Gottesdienst am Terzenbrunn bieten Nahrung für die Seele. Nach einem Imbiss wird wieder zurückgelaufen. Verpflegung bringen die Teilnehmer mit. sek