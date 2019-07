Familientreffen am Weihersbach

Bernhard Panzer Herzogenaurach — Ein Familientreffen gab's auf der Herzogenauracher Sommerkerwa am Keller der Handballer. Die Herzogenauracherin Betty Lehner hatte Gäste aus Frankreich und Mexiko zu Besuch: ihre Tochter und Enkelin.

Die Stadt ist international

Tochter Martina, mit einem Franzosen verheiratet, lebt in der Nähe von Avignon. Deren Tochter Helena, Bettys Enkelin, studiert in Mexiko City, ist Model und Schmuck-Designerin. Die 26-Jährige reiste gemeinsam mit ihrem Bruder Milan und Söhnchen Kaycee nach Franken. Betty hat sie alle zur Kirchweih in den Weihersbach geholt.

Was kann man sich auch besser für ein Familientreffen aussuchen als die international ausgerichtete Stadt Herzogenaurach? Am besten natürlich auch noch zur Kirchweih.