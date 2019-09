Familientreff beendet die Ferien

Der Familientreff der Geschwister-Gummi-Stiftung in der Negeleinstraße ist ab sofort wieder mit all seinen Einrichtungen geöffnet. Das Café kann am Montag von 14 bis 17.30 Uhr, am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 12.30 und von 14 bis 17.30 Uhr sowie am Freitag von 9 bis 12 Uhr besucht werden. Der Second-Hand-Shop "Ku-Katz" ist am Montag von 14 bis 17 Uhr, am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr sowie am Freitag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter www.gummi-stiftung.de/familientreff. red