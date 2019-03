Die Landwirtschaftlichen Lehranstalten in Triesdorf veranstalten am Donnerstag, 25. April, von 10 bis 16 Uhr, einen Familientag rund um den Bauernhof. Wegen begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung nur über www.triesdorf.de möglich. Weitere Auskünfte sind unter Telefon 09826/18-1245 erhältlich. Anmeldeschluss ist am Freitag, 31. März. red