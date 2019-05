Der Familientag der Feuerwehr Muggendorf findet heuer zu Hause statt. Die Wehr um Vorsitzenden Marco Trautner und Kommandant Udo Ebenhack lädt dazu die gesamte Bevölkerung am Donnerstag (Christi Himmelfahrt), 30. Mai, ab 10.30 Uhr zum Gerätehaus am Lindenberg ein. Der Tag beginnt mit einem Weißwurstfrühschoppen. Am Nachmittag werden Schauübungen unter anderem mit dem neuen Löschfahrzeug vorgeführt. redl