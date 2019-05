Familienstreit eskaliert

In der Nacht auf Donnerstag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem alkoholisierten Ehepaar. Die Frau griff ihren Ehemann an, so dass er leichte Hautabschürfungen davon trug. Da die Frau nicht kooperierte, brachten die Polizisten sie zur Polizei Lichtenfels, wo sie die Nacht in einer Haftzelle verbringen musste.