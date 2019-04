Familienstreit endet mit Großeinsatz der Polizei

Nachdem ein 23-Jähriger Mann am Ostermontag eine Drohung gegenüber seinem Bruder ausgesprochen hatte und es Hinweise darauf gab, dass der Mann bewaffnet sei, kam es im westlichen Landkreis Bamberg zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein Spezialeinsatzkommando nahm den 23-Jährigen schließlich fest. Für die Bevölkerung habe zu keiner Zeit eine Gefahr bestandet, berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken.

Gegen Mittag eskalierte der Familienstreit in dessen Zusammenhang der 23-Jährige gegenüber einem Familienmitglied äußerte, seinem Bruder etwas antun zu wollen. Daraufhin fuhr der Mann mit seinem Auto davon. Aufgrund von Hinweisen mussten die alarmierten Polizisten davon ausgehen, dass der Mann Waffen mit sich führte. Mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers konnte der 23-Jährige wenig später in seinem Auto in einem Waldstück unweit von Priesendorf entdeckt werden. Das eingesetzte Spezialeinsatzkommando nahm den 23-Jährigen vorläufig fest. Der Mann habe sich widerstandslos festnehmen lassen, heißt es vonseiten der Polizei weiter.

Die Polizei Bamberg-Land hat inzwischen die Ermittlungen wegen Bedrohung aufgenommen. red