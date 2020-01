Familienshow mit Musik und Spaß

Der Kinderliedermacher Daniel Kallauch kommt mit seiner Tour "Ganz schön stark" am Mittwoch, 29. Januar, um 17 Uhr in die Eggerbachhalle. Kallauch bringt ganze Familien erst zum Lachen und dann zum Nachdenken. Dabei rückt er christliche Werte in den Mittelpunkt: Vertrauen, Freundschaft und Liebe. Fehlen darf natürlich nicht der Spaßvogel Willibald - die Handpuppe, die das ausspricht, was sich Zuschauer nur denken. Hauptzielgruppe sind Kinder zwischen fünf und zehn Jahren mit ihren Eltern und Großeltern. Veranstalter sind die Pfarreien St. Martin Eggolsheim und St. Johannis sowie die Christuskirche Forchheim. Karten gibt es bei der Volksbank Eggolsheim und im Pfarramt St. Johannis in Forchheim oder per E-Mail an kinderkonzert290120@gmx-topmail.de. red