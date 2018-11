Familiensegnung und Kinderkirche

Das Kinderkirchenteam lädt zur nächsten "Kinderkirche" am Sonntag, 2. Dezember, um 10 Uhr in die Pfarrkirche St. Michael ein. Der Kindergottesdienst wird diesmal zum Thema Advent gestaltet. "Kinderkirche" bedeutet, dass die Kinder den Gottesdienst in der Kirche beginnen und dann zusammen mit den Betreuern im Jugendheim zum jeweiligen Thema singen, basteln, malen, beten und erzählen. Die Eltern können unterdessen bei der Mitfeier des Sonntags-Gottesdienstes in der Kirche die Seele baumeln lassen und Kraft für die Woche tanken. Weiterhin lädt das Kinderkirchenteam alle Kinder mit Eltern, Großeltern und Paten am Sonntag, 30. Dezember, um 10 Uhr in die Pfarrkirche zur Familiensegnung ein. red