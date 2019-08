Familienradtour entlang der Regnitz

Am Samstag, 3. August, bieten die Bamberger Grünen eine Radtour für Familien an. Die Teilnehmer radeln gemütlich entlang der Regnitz in Richtung Pettstadt. Nach der Überquerung mit der Fähre endet die Hinfahrt mit der Einkehr in Reundorf. Vor Ort lädt ein großer Spielplatz zum Toben ein. Nach einer ausgiebigen Pause machen sich die Teilnehmer gemeinsam auf den Rückweg. Gerne dürfen Bälle und andere Spielgeräte für die Kinder mitgebracht werden. Die Strecke ist einfach 13 Kilometer lang, aber weitestgehend flach, so dass auch die Kleinen sehr gut mitkommen. Start ist am Samstag um 11 Uhr am Marienplatz. red