Familienradtour durch das Lautertal

Über 42 Kilometer beträgt die Bike-Marathonstrecke des WFC, die größtenteils durch das Lautertal auf schönen Schotter- und Waldwegen entlangführt. Treffpunkt ist am Donnerstag, 20. Juni , um 10 Uhr am Parkplatz an der HUK-Arena. Eine Mittagspause ist im Biergarten am Skilift Neukirchen vorgesehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei extrem schlechtem Wetter behält sich der WFC eine Absage vor. Hierzu ist die Homepage www.wfc-coburg-neukirchen.de zu beachten. Der Biergarten am Skilift ist ab 10 Uhr geöffnet. red