Familienpflegerin hilft auch in der Krise

Was tun, wenn der veränderte Alltag aufgrund der Corona-Pandemie für Familien zur Belastung und Überforderung wird und die hauptsächlich haushaltsführende Person dann wegen Krankheit den Haushalt nicht weiterführen kann? Was tun, wenn die Mutter wegen Schwangerschaft oder Geburt in der Zeit von Corona den Haushalt nicht weiterführen kann? Der Caritasverband für die Stadt Bamberg und den Landkreis Forchheim stellt auch jetzt eine qualifizierte Familienpflegerin zur Weiterführung des Haushalts in diesen Notsituationen zur Verfügung. In der Zeit der Corona-Pandemie führt die Familienpflegerin den Haushalt unter Einhaltung der Sicherheits- und Hygienevorschriften in angepasster Weise weiter. Voraussetzungen dafür sind, dass der behandelnde Arzt eine Bescheinigung über die Notwendigkeit ausgestellt hat und dass mindestens ein Kind im Haushalt lebt, das bei Beginn der Haushaltshilfe das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder das eine Behinderung hat und auf Hilfe angewiesen ist. Die Krankenkassen oder andere zuständige Kostenträger übernehmen bei Antragstellung und nach Erfüllung der Voraussetzungen die Kosten bis auf einen geringen Eigenanteil. Informationen und Hilfe bei Antragstellung gibt es beim Caritasverband unter Telefon 09191/7072-24. red