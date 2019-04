Das Netzwerk Familienpaten Bayern lädt am heutigen Dienstag zur Infoveranstaltung "Familienpate sein" ein. Beginn ist um 17 Uhr beim Kinderschutzbund, Lange Straße 36 (in den Theatergassen). Das Projekt ist alltagsnah und unbürokratisch organisiert, damit in schwierigen Phasen schnell und unkompliziert Unterstützung ankommt - und zwar kostenlos, heißt es in der Mitteilung. Das Projekt will über einen begrenzten Zeitraum mit zwei bis drei Stunden wöchentlich für Familien da sein. Konkret bedeutet dies zum Beispiel: Helfen im Familienalltag, Kinderbetreuung, Begleitung bei Behördenkontakten/Ärzten etc. Die Ehrenamtlichen werden für ihren Einsatz geschult. Das Netzwerk Familienpaten Bayern sucht dringend für die Schulung, beginnend Ende Mai, engagierte Menschen, die mit ihrer geschenkten Zeit viel bewirken möchten. red