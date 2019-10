Familienpass liegt in der Auflage 2019/2020 vor

Der Familienpass des Kreisjugendrings (KJR) Forchheim liegt ab sofort in seiner zehnten Auflage aus. Für die aktuelle Ausgabe konnten wieder viele Anbieter gewonnen werden, die auch schon in den vergangenen Jahren zum Erfolg des Passes beigetragen hatten. Neben dem umfangreichen Gutscheinteil gibt es auch wieder den Servicebereich, in dem 18 Städte, Märkte und Gemeinden ihre familienfreundlichen Angebote vorstellen.

Bei den Gutscheinen, 99 an der Zahl, wird mit den Bereichen Sport, Kultur, Freizeit, Handel, und Bildung ein breites Spektrum abgedeckt. Gerade das Konzept, Gutscheine mit Informationen zu verknüpfen, komme bei Partnern und Nutzern gut an, erklären die Verantwortlichen. Der Familienpass ist ab sofort in allen Städten, Märkten und Gemeinden des Kreises sowie einigen Verkaufsstellen in Forchheim und beim KJR erhältlich. red