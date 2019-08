Der CSU-Ortsverband Burk lädt am Sonntag, 11. August, um 16 Uhr zu seinem traditionellen Familiennachmittag, in diesem Jahr in den Biergarten des FC Burk, ein. Für die Kinder werden auf dem Sportgelände verschiedene Spielstationen aufgebaut. In geselliger Runde kann man am Biertisch neben Landrat Hermann Ulm (CSU) auch mit den Kandidaten der CSU-Stadtratsliste ins Gespräch kommen. Für das leibliche Wohl sorgt das Team des FC Burk. red