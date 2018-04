Familienhund Elina sucht Dauerstellung

Elina (weiblich, kastriert, Ratonero Andaluz, geb. 1.9.2015, 45 cm) wurde von Tierfreunden aus einer Perrera (Tötungsstation) in Granada gerettet und im Kronacher Partner-Tierheim Sierra Nevada untergebracht. Ohne den Einsatz der Tierschützer wäre die hübsche und liebe Hündin schon längst tot - unvorstellbar!

Zwar ist dies nur ein Tropfen auf den heißen Stein - Hunderte von Hunden haben diesen Schutzengel leider nicht -, aber für den einzelnen Hund macht es doch einen großen Unterschied und jedes gerettete Leben zählt.

Nun ist Elina zwar dem Tod von der Schippe gesprungen, aber noch ist das Happy-End nicht komplett. Dazu fehlt ihr eine liebevolle eigene Familie, in der sie endlich all das nachholen darf, was sie in ihrem bisherigen Leben verpasst hat. Um dieses Traum-Plätzchen für sie zu finden, holten die Kronacher "Tierheimler" die süße Maus Mitte Februar zu sich. In ihren Augen wäre Elina bestens als Familienhund geeignet. Sie ist überhaupt nicht ängstlich, sondern aufgeschlossen und zutraulich. Sie ist ein richtig sympathischer Sonnenschein, liebenswert, verschmust, anhänglich und dankbar. Die Pfleger im Kronacher Tierheim meinen, dass sie auch mit Kindern keinerlei Probleme hätte.

Elina ist eine fröhliche Maus, die gerne spazieren geht und zusammen mit ihren Menschen die Welt erkundet. Sie macht alle Ausflüge begeistert mit, ist aber auf der anderen Seite kein überaktives Energiebündel, das man den ganzen Tag bespaßen muss.Eine große Leidenschaft hat Elina dann aber doch: Bälle! Sie liebt es, Bällchen zu apportieren und wenn Herrchen oder Frauchen mitspielen, ist sie ganz in ihrem Element. Dann steht sie mit begeistert leuchtenden Augen in den Startlöchern, bereit, sofort loszusprinten, wenn der Ball geworfen wird. Zwar kennt das Kronacher Tierheim Elinas Vorgeschichte nicht, man geht aber davon aus, dass sie kein gutes Zuhause hatte. Das bedeutet, dass sie noch kaum erzogen ist und das kleine Hundeeinmaleins erst noch lernen muss. Darin sieht man jedoch keine größeren Probleme, denn Elina ist anpassungsfähig, aufmerksam und menschenbezogen. Etwas Geduld ihrer Menschenfamilie setzt man natürlich voraus, wenn nicht alles vom ersten Tag an perfekt klappt. Inzwischen wurde übrigens auch schon festgestellt, dass Elina stubenrein ist, allein bleiben kann und sich in der Wohnung gut benehmen kann. red