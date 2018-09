Familiengottesdienst zum Schulanfang

Am Sonntag, 16. September, sind alle Interessierten zum Familiengottesdienst "Gott ist dabei" in die Christuskirche, Hallstadter Straße 45, eingeladen. Beginn ist um 10 Uhr. Große und kleine Besucher dürfen durch Lieder, Theater und biblische Geschichte neuen Mut und Segen für den Start in den Alltag gewinnen. red