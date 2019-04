Familiengottesdienst und Fastenessen

Am Misereor-Sonntag, 7. April, lädt die Pfarrgemeinde St. Oswald Baunach um 10.30 Uhr in die Pfarrkirche zu einem Familien-Gottesdienst mit musikalischer Gestaltung durch die Gruppe "Check Point X" ein. Mit seiner diesjährigen Fastenaktion unter dem Thema "Mach was draus: Sei Zukunft!" stellt Misereor junge Menschen in El Salvador mit ihren Ideen, Hoffnungen und Plänen für die Zukunft in den Mittelpunkt. Im Anschluss lädt der Pfarrgemeinderat zum Fastenessen in das Baunacher Bürgerhaus ein. Es werden ein Gemüseeintopf und Wiener mit Brötchen sowie anschließend Kaffee und Kuchen angeboten. Um 13 Uhr wird Pfarrvikar Johnson einen Bildervortrag über sein Heimatland Indien zeigen. Der Erlös ist für dessen Hilfsprojekte bestimmt. red