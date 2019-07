Familiengottesdienst und Ehrungen

Die evangelische Kirchengemeinde Untersteinach lädt am morgigen Sonntag, 14. Juli, um 10.15 Uhr zu einem Familiengottesdienst zusammen mit dem Kindergarten Untersteinach in die St.-Oswald-Kirche ein.

In dem Gottesdienst werden auch die Kindergartenkinder, die im Herbst in die Schule kommen, von Pfarrer Martin Fleischmann gesegnet.

Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Kinder mit ihren Eltern sowie die Jungscharkinder zu einem Empfang vor das Kantorat eingeladen. Dort gibt es ein gemeinsames Mittagessen und erfrischende Getränke. Außerdem erhalten die Jungscharkinder, die im vergangenen Schuljahr am häufigsten anwesend waren, wertvolle Preise. Es ergeht herzliche Einladung an alle Familien mit Kindern. red