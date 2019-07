Familiengottesdienst mit Klappstuhl

Zu einem Familiengottesdienst mit Tauferinnerung lädt die Katharina von Bora-Gemeinde am Sonntag, 7. Juli, um 10 Uhr alle Kinder und deren Familien ein. Musikalisch ausgestaltet wird der Gottesdienst von Bojana Blohmann an der Querflöte. Bei gutem Wetter wird der Gottesdienst am Spielplatz Hörnleinsgrund am Ententeich gefeiert. Eine Picknick-Decke oder ein Klappstuhl sind mitzubringen. Wenn es regnet oder die Wiese zu feucht ist, findet der Gottesdienst im Gemeindezentrum statt. Gerne dürfen Kinder ihre Taufkerze mitbringen. red