Familiengottesdienst mit dem Kindergarten

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Hammelburg feiert am Sonntag, 16. September, einen Familiengottesdienst mit Taufen. Der Gottesdienst, der vom Kindergarten mitgestaltet wird, beginnt um 10 Uhr in der St. Michaelskirche. Im Anschluss an den Gottesdienst bietet der Elternbeirat im Kindergarten Kaffee und Kuchen an. Der Erlös kommt dem Kindergarten zugute. sek