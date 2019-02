Familiengottesdienst in Don Bosco

Der Pfarreienverbund Forchheim-Ost lädt am Sonntag, 10. Februar, zum Familiengottesdienst mit dem Thema "Ach du lieber Gott" um 10.30 Uhr in die Pfarrkirche St. Johannes Bosco ein. In der Kirche wird ...